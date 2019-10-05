Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ne?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. Geçtiğimiz sezonu heyecanlı bir yarışma ile kapatan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla başlayacak. Sezon finalinde son soruya kadar gelen ancak süresi yetmeyen yarışmacı Arda Ayten yeni sezonda yarışmaya kaldığı yerden devam edecek. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten, acaba İmirzalıoğlu'nun soracağı son soruyu bilip milyoner olabilecek mi? merak ediliyor. Peki, Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta? sorularının yanıtı haberimizde..

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON SAAT KAÇTA?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon bu akşam başlıyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ile başlayacak. Program saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak. Fragmanda Arda Ayten'in "Soruyu bekliyorum, heyecanla" dediği görülüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON HAKKINDA



ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.

Geçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusnunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?

Cevabı 5 Ekim Cumartesi akşamı ATV'de.





ARDA AYTEN KİMDİR?

1 milyon TL değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan üniversite öğrencisi Arda Ayten ile ilgili aramalar da yoğunlaşıyor. 19 yaşında İskenderun’da oturan Arda Ayten, annesine bakıyor. Arda Ayten'e, doktor olan teyzesi de yardım ediyor.

Çok fazla masrafı olmadığını ve en çok kitaplara masraf yaptığını anlatan Arda Ayten, bu yıl toplamda 100'den fazla kitap okuduğunu da belirtti.