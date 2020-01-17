Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ümmü Gülsüm Genç'in sahte hesapları açıldı

  • Bist 100
    121430
  • Dolar
    5,8553
  • Euro
    6,5208
  • Altın
    292,2790
İstanbul
3 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2020 okullar kaç gün tatil oldu? 15 tatil kaç gün olacak? 2020 okullar kaç gün tatil oldu? 15 tatil kaç gün olacak?
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Erkek çocuklara tecavüz eden papaz kiliseyi suçladı Erkek çocuklara tecavüz eden papaz kiliseyi suçladı
Karne tebrik mesajları sizlerle! 2020 Karne ile ilgili en güzel sözler haberimizde Karne tebrik mesajları sizlerle! 2020 Karne ile ilgili en güzel sözler haberimizde
Kayseri'de suç örgütüne operasyon: 12 zanlı adliyede Kayseri'de suç örgütüne operasyon: 12 zanlı adliyede
Rusya'nın 2 askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı Rusya'nın 2 askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Karne günü ile ilgili komik sözler burada! Karne günü komik karikatürler sizlerle Karne günü ile ilgili komik sözler burada! Karne günü komik karikatürler sizlerle
Samsun'da plastik fabrikasında yangın! Ekipler bölgede... Samsun'da plastik fabrikasında yangın! Ekipler bölgede...
Karne günü sivil mi gidilecek? Karne günü şarkısı sözleri sizlerle Karne günü sivil mi gidilecek? Karne günü şarkısı sözleri sizlerle
Demba Ba'dan Mesut Özil'e Doğu Türkistan desteği Demba Ba'dan Mesut Özil'e Doğu Türkistan desteği
Fenerbahçe için kritik gün! TFF Sicil Kurulu, Sarı Lacivertlilerin borç yapılandırması kararını açıklayacak Fenerbahçe için kritik gün! TFF Sicil Kurulu, Sarı Lacivertlilerin borç yapılandırması kararını açıklayacak
Lukas Podolski, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı... Lukas Podolski, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Damien Comolli'nin istifa nedeni ortaya çıktı! Ali Koç o hamleden çok rahatsız oldu Damien Comolli'nin istifa nedeni ortaya çıktı! Ali Koç o hamleden çok rahatsız oldu
Fenerbahçe'de son dakika! Damien Comolli'nin yerine Emre Belözoğlu göreve getiriliyor Fenerbahçe'de son dakika! Damien Comolli'nin yerine Emre Belözoğlu göreve getiriliyor
Galatasaray'dan Emre Akbaba'nın sözleşmesine özel madde Galatasaray'dan Emre Akbaba'nın sözleşmesine özel madde
Fransa'nın uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor Fransa'nın uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor
Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu: 32 gözaltı kararı Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu: 32 gözaltı kararı
Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi
Avukatlar 'yeşil pasaport'a kavuştu Avukatlar 'yeşil pasaport'a kavuştu
İspanya milyarder iş adamına acımadı: 18 ay hapis ile 52,4 milyon avro ceza İspanya milyarder iş adamına acımadı: 18 ay hapis ile 52,4 milyon avro ceza
BM uyardı: Yemen tekrar kıtlığın eşiğine sürüklenebilir BM uyardı: Yemen tekrar kıtlığın eşiğine sürüklenebilir
Meclis'te kabul edilen 5 kanun yürürlüğe girdi Meclis'te kabul edilen 5 kanun yürürlüğe girdi
İran saldırısında 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirmiş İran saldırısında 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirmiş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 10:10:17

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ümmü Gülsüm Genç'in sahte hesapları açıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki enerjisi, gülüşü ve sempatik tavırlarıyla kalpleri de kazanan Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm adına sosyal medyada sahte hesaplar açıldı.

Ümmü Gülsüm, “Tek sosyal hesabım Instagram'da var. Twitter'dakiler bana ait değil. Lütfen adıma açılmış başka sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz" açıklaması yaptı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ