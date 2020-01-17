17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 10:10:17
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ümmü Gülsüm Genç'in sahte hesapları açıldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki enerjisi, gülüşü ve sempatik tavırlarıyla kalpleri de kazanan Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm adına sosyal medyada sahte hesaplar açıldı.
Ümmü Gülsüm, “Tek sosyal hesabım Instagram'da var. Twitter'dakiler bana ait değil. Lütfen adıma açılmış başka sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz" açıklaması yaptı.
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