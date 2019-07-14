Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başaran Arda Ayten'in yarışacağı programın yeni bölümü tüm vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması da gecikmedi. Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yaptı. Murat Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden 1 milyonluk soruya ulaşmaya hak kazanan Arda Ayten'in ne zaman yarışacağını duyurdu. Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması haberimizin içerisinde yer alıyor...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yaptı. Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık.” açıklamasında bulundu. Milyonluk soru yeni sezon bölümünde açıklanacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan yarışmada, en son yarışmacı olan Arda Ayten sayesinde 1 milyonluk soruya kadar ulaşılmış ve milyonluk soruyu açtırma hakkına ulaşılmıştı. Ancak Arda Ayten, 1 milyonluk soruyu açtıramamıştı çünkü süre yetmemişti.

ARDA AYTEN KİMDİR?

19 yaşında İskenderun’da oturan Arda Ayten, annesine bakıyor.

Çok fazla masrafı olmadığını ve en çok kitaplara masraf yaptığını anlatan Arda Ayten, doktor olan teyzesinin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Arda Ayten, bu yıl toplamda 100'den fazla kitap okuduğunu da belirtti.