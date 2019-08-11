Kilometrelerce araç kuyruğu
İstanbul ve Trakya'dan yola çıkıp, Eceabat ve Gelibolu’daki arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçen tatilciler arife günü yoğunluğa neden oldu.
Kilitbahir köyü girişindeki otopark alanı sayesinde sürücülerin yol güzergahında beklemelerinin önüne geçildi ancak yoğunluk her geçen dakika artınca Eceabat İskelesi önünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında feribotla hizmet veren GESTAŞ, yoğunluğu azaltmak için “doldur boşalt” şeklinde dolmuş usulü seferler yaptı, ek seferler konuldu. Trafik ekipleri de dronla yol kontrolleri yaparak sürücüleri, uygun iskelelere yönlendirdi.
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