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06 Eylül 2019 Cuma 10:58:11 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 11:02:22

Kilo aldığını sandı karnından 7 kiloluk kitle çıktı

Manisa’da daha önce başvurduğu bir hastaneden "Gazın var" denilerek gönderilen kadın 4 yıldır çektiği karın ağrılarından yapılan ameliyatla kurtuldu. Kilo aldığını zanneden Bedriye Şen 7 kiloluk kitlenin karın bölgesinden çıkarılmasıyla sağlığına kavuşurken, çıkan kitlenin büyüklüğü hem hastayı hem de doktoru şaşırttı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 57 yaşındaki Bedriye Şen 4 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede bir kitle tespit edilen kadın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde ise yapılan tahlil ve tetkiklerde hastaya sadece gazı olduğu söylenerek gönderildi. Üniversite hastanesinde bir şey çıkmayınca rahatlayan ve durumu önemsemeyen kadın 4 yıl boyunca sürekli kilo aldığını zannederek karın ağrılarıyla yaşadı. 115 kiloya ulaşan kadın Kurban Bayramı sırasında Manisa Şehir Hastanesinde vücudundan 12 kiloluk kitle çıkarılan kadının haberi üzerine Manisa Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Bedriye Şen’in rahim bölgesinden göğüs altına kadar uzanan 15 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Op. Dr. Murat Özşahin tarafından yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren zorlu bir ameliyatın ardından çıkarılan 7 kilodan fazla kitle hem hastayı hem de doktoru şaşırttı.
 

“ÇIKARDIĞIMI KİTLE ÇOK BÜYÜK BİR KİTLE”

Ameliyat sürecini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Op. Dr. Murat Özşahin, “Bedriye Hanım bundan 1 hafta 10 gün önce bize karın ve kasık ağrısı şikayetiyle başvurdu. Ultrasonla yaptığımız muayenede rahimden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitlesi mevcuttu. Daha önceki rahatsızlıklarını sorduğumuzda bundan birkaç yıl önce küçük bir kitlesi olduğu söylenmiş. Bedriye Hanım ardından kontrollere pek fazla gitmek istememiş. Biraz sıkıntı ondan da kaynaklı büyük ihtimal. Düzenli kontrollerine gitse belki daha erkenden küçük bir ameliyatla tedavisi yapılacaktı. İlk başta bize geldiğinde baya büyük 15 santimetrelik bir kitlesi vardı. Ameliyat kararı verdik ve ameliyata aldık. 2 buçuk saat süren bir ameliyatla kitleyi çıkardık. Zor bir ameliyattı. Kitle yıllardır orada yerleştiği için bağırsaklar, idrar torbası, bütün organlar birbirine yapışmış durumdaydı. Rahmin arkalarına kadar uzanan bir kitle mevcuttu. Başarılı bir şekilde kitleyi çıkardık. Kitleyi çıkardığımızda gözlerimize inanamadık. Büyük bir kitleydi. Göğüs altına kadar uzanan, karaciğere, mideye kadar uzanan bir kitle mevcuttu yaygın bir şekilde. Normalde 4-5 günde taburcu ediyoruz. Şuanda 3’üncü gününde zaten. Bir iki gün sonra hastamızı bir sıkıntı olmazsa taburcu etmeyi planlıyoruz. Çıkardığımız kitle 7 kilonun üzerindeydi. Baya büyük bir kitle. Normalde bu kadar büyük bir kitleyi hastalarımızda çok sık görmeyiz” dedi.

Kitle tanısı konulan hastalara tavsiyede de bulunan Özşahin şunları söyledi: “Mutlaka 3 ayda 6 ayda bir kontrollerini yaptırsınlar. Kitle büyüyor mu büyümüyor mu diye kontrollerini yaptırsınlar ve mutlaka takiplerine gelsinler.”


 
ÇIKAN HABERLER CESARET VERDİ

Vücudundan 7 kilodan ağır kitle çıkarılan Bedriye Şen ise şunları söyledi: “Alaşehir Devlet Hastanesinde bakıldım ilk olarak ve orada kitle olduğunu söyleyerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler 4 sene önce. Orada da tahliller yapıldı MR bile çekildi ama bir şey çıkmadı, bir sonuca varılamadı. Orada bir şey bulamayınca ben de bir şeyim yok diyerek bir daha üstüne düşmedik. Buraya karın ağrısı şikayetiyle geldim. Murat bey sağ olsun kitleyi tespit etti. Daha önce Kurban Bayramı sırasında İnternetten aynı şikayetten bir ablanın bu hastanede ameliyat olduğunu okudum. Oradan da cesaret aldım ve ameliyattan korkmadım. Gönüllü olarak geldim. Şuanda kendimi çok rahat hissediyorum, biraz rahatladım, hafifledim. Kitlenin 7 kilo olmasını beklemiyordum. Kilo aldığımı düşünüyordum, herkes de öyle söylüyordu. ‘Kilo alıyorsun, rejim yap’ diyorlardı. Kilo değilmiş.”


 
“ÇIKAN KİTLEYİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Bedriye Şen’in eşi Burhanettin Şen ise Manisa Şehir Hastanesine teşekkür ederek, “Alaşehir Devlet Hastanesinde kitlenin farkına vardık ama Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde bizi gaz şişkinliği diye gönderdiler. Ondan sonra da biz hanımım kilo alıyor zannederek üzerine düşmedik. Rahatsızlığı artınca Manisa Şehir Hastanesine Müracaat ettik. Çıkan kitleyi doktor beyin kucağında görünce şaşırdım. Çok şaşırdım hem de” dedi.

(İHA)

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