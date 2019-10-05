Kilis'te kaçak elektrik malzemeleri ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan kamyonette ele geçirilen 105 bin lira değerindeki malzemelerle ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçak elektrik tüketimi, kış aylarının gelmesiyle birlikte tavan yaptı.
Elektriği kaçak kullananların yoğunlaştığı illerden biri de Kilis.
Kentte kaçak elektrik kullanımının önüne geçilebilmesi için ekipler, büyük titizlikle operasyonlar düzenliyor.
PİYASA DEĞERİ 105 BİN LİRA
Jandarma ekipleri, kentte şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 105 bin lira değerinde kaçak elektrik malzemesi ele geçirdi.
1 GÖZALTI
Malzemeye el koyan jandarma, H.B.'yi gözaltına aldı.
İHA
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