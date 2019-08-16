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16 Ağustos 2019 Cuma 21:47:37 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:48:31

Kilis'te, askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Kilis'te, Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Suriye sınır hattında meydana geldi. İddiaya göre, 2inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolu’nda görevli askerlerin olduğu arazi aracı devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından hastaneye giden Cihanoğlu ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

(DHA)

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