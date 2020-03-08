Kilis'te 107 yaşındaki İslim nineye Dünya Kadınlar Günü sürprizi

Kilis'in Polateli ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki İslim Çağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz yapan ziyaretçileriyle pasta kesti.

Yeniyapan köyünde oğlu Suphi Çağlı ile yaşayan, 1 Temmuz 1913 doğumlu, 16 çocuk ve 56 torun sahibi Çağlı'ya Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) gönüllüleri ve İl Jandarma Komutanlığı çalışanları sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Çağlı, kendisi için hazırlanan pastayı ziyaretçileri, çocukları ve torunlarıyla kesti.

Gündelik işlerinin neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla yaptığını belirten Çağlı, dün anjiyo olduğunu, sürprizin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Sağlıklı ve uzun ömrün doğal beslenme ve aile içi huzurla mümkün olabileceğini dile getiren Çağlı, 13 yaşından bu yana hep tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını, bu nedenle de doğal beslendiklerini ifade etti.

KİKAD Başkanı Baran Şeker de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ülkenin tüm kadınları adına "Kilis'in ninesi" olan Çağlı'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Gizem Kaplan da İslim Çağlı'nın 107 yıllık hayat tecrübesini dinlediklerini ve birçok ders aldıklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlı'nın oğlu Suphi Çağlı da annesinin sağlığının yerinde olduğunu ve işlerinin büyük bölümünü kendisinin yaptığını kaydederek, "Annemin tavsiyesiyle süt, yoğurt, et ve doğal gıdalar tüketiyor, söylediklerinin aynısını yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AA