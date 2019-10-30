Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı son yolculuğuna uğurlandı

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı için Turgutreis Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan eşi Ayşe Karlı, gözyaşı döktü.

İki çocuk babası Karlı'nın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Akçaalan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karlı'nın Türk sporu için kıymetli bir antrenör olduğunu söyledi.

Hasan Karlı'nın hem kick boks hem de muay thai sporlarında birçok sporcu yetiştirdiğine dikkati çeken Çakır, "Özellikle sokaklardan bulup yetiştirdiği birçok sporcuyu uluslararası başarılara taşımış, özverili, gayretli, Türk sporuna en temelden katkı veren bir hocamızdı." dedi.

Hasan Karlı'nın Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndan döndüğünü anımsatan Çakır, "Antrenörümüz hem Avrupa ve dünya şampiyonlarında ülkemize büyük gurur yaşattı hem de toplumun farklı kesimlerinden birçok gencimize el vererek spora ve topluma kazandırdı. Türk sporu büyük bir değerini kaybetti. Acımız, üzüntümüz büyük." ifadelerini kullandı.

Karlı'nın gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirten Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise "İyi bir insan' dedirtmek çok önemli. Görüyorsunuz birçok camia burada. Allah rahmet eylesin. Türkiye'ye çok iyi sporcular yetiştirdi. Kendisinden sonra gelen gençlerin onun ismini yaşatacağını düşünüyorum. Biz de federasyon olarak gelecek yıl Türkiye'nin en büyük şampiyonalarından birini onun anısına, onun adını vererek yapacağız." şeklinde konuştu.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak da milli takım antrenörü Karlı'yı 10 yıldır tanıdığını, sporcularına karşı son derece duyarlı olduğunu aktardı.

Karlı'nın DUMESF'e üye olduğu bilgisini veren Ilıcak, "Son derece üzgünüz. Türkiye, özellikle uyuşturucu ve dopingde mücadele eden bir savaşçısını kaybetti. Özellikle sokaktan aldığı gençleri yetiştiriyor, uyuşturucu ve dopingten uzak tutuyordu.Türk sporuna ve Türk gençliğine katkısı çok büyük olan hocamızdı." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durna, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, Kick Boks Muğla İl Temsilcisi Mehmet Serhat Özcan ve milli takım antrenörlerinden Süleyman Doğan da katıldı.

Olay



Aydın'ın Germencik ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında kullandığı cip bariyerlere çarpan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (41) ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam (20) yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yaralı milli sporcu ise tedavi altına alınmıştı.

(AA)