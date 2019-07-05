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05 Temmuz 2019 Cuma 17:26:19 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:28:26

Ketenpere konusu ne? Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ketenpere filminin başrolünde sevilen oyuncu Şafak Sezer bu sefer Kalender rolüyle karşımıza çıkıyor. 2 Kasım 2017'de vizyona giren film komedi kategorisiyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor. Film ilginç konusuyla merak uyandırırken yönetmen koltuğunda Cumali Ceber 2, Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış Kamil Çetin bulunuyor. Ketenpere bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında sizleri güldürmeye geliyor. Film geniş oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi çekiyor ve şimdiden yoğun ilgi görüyor. Ketenpere konusu ne? Peki Ketenpere filminin oyuncuları kim? Ketenpere konusu nedir? İşte detaylar..

Ketenpere konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Komedi filmlerinin aranan ismi Şafak Sezer bu sefer karşımıza Ketenpere filmi ile çıkıyor. Film ilginç konusu ve oyuncu kodrosuyla izleyicilerine zevkli dakikalar geçirmelerini sağlıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. Filmde Şafak Sezer Kalender isimli rolü ile karşımıza çıkıyor. Bu akşam Star Tv'de yayınlanacak olan Ketenpere filmi saat 20:00'de ekranda olacak. Yaz aylarında kanallarda daha çok film yayınlanıyor. Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı Ketenpere filmi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

KETENPERE KONUSU NE?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender’i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa’nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa’nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender’e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

Şafak Sezer

Hakan Ural

Mehmet Esen

Elif Erol

Orhan Aydın

Serkan Şengül

Volkan Başaran

Turabi Çamkıran

 

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Erol Şafak Sezer (10 Ekim 1970; Sincan, Ankara), Türk oyuncu, senarist ve yönetmen.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı.

Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti.

Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.

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