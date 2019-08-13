Bu akşam Star Tv ekranlarında izleyecilerle buluşacak Ketenpere filmi, henüz izlemeyenler için merak konusu oldu. Sevilen oyuncular Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül ve Elif Erdoğan'ın rol aldığı Ketenpere filminin yönetmen koltuğuna Kamil Çetin oturdu. 135 dakika süren Ketenpere filmi 2017 yılında vizyona girdi. Ketenpere henüz izlemeyen ve bir kez daha izlemek isteyenler için bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Peki, Ketenpere filmi konusu ne? Ketenpere ne demek? Filmi izlemek isteyen izleyiciler şimdiden bu soruların yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Ketenpere filmi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

KETENPERE FİLMİ KONUSU

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE FİLMİ SENARYO

Şafak Sezer

KETENPERE FİLM MÜZİĞİ

Yıldıray Gürgen

KETENPERE FİLMİ YAPIMCILARI

İsmail Filiz

Sefa Tiryaki

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

Şafak Sezer,

Hakan Ural,

Mehmet Esen,

Serkan Şengül,

Elif Erdoğan.

KETENPERE FİLMİ TÜRÜ / YAPIM YILI

Ketenpere filminin türü komedidir. 2017 yılında vizyona girmiştir.

KETENPERE KELİME ANLAMI NEDİR?

Ketenpere kelime anlamı olarak düzen, dolap, hile, tuzak anlamına geliyor. Ketenperenin bir diğer anlamı ise "dolandırıcılık".