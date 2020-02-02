Keşiş Dağlarında şaşırtan manzara! İnsan kafası silüeti oluştu

Erzincan’ın kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu. Dağın orta kısmında oluşan sülietin çekilen fotoğrafına bakan vatandaşlar, “Oluşan kardan süliette sanki tam ortada yan yatmış insan kafası var. Uzaktan aynı insan kafası gibi” dedi.

İHA