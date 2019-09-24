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24 Eylül 2019 Salı 10:37:42 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:43:29

Kesik namlulu av tüfeğiyle sevgilisini öldüren sanığa müebbete itiraz

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Şerife Uysal’ı (32), 'konuşma' bahanesiyle buluştuğu kafeteryada kesik namlulu av tüfeğiyle öldüren Süleyman Bayındır(31), ikinci kez yapılan yargılamada, yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İkinci yargılamada davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savunarak, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Olay, 2013 yılında meydana geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 6 yıldır hizmetli olarak çalışan Şerife Uysal, Isparta ve Manisa merkez ile Kula ve Salihli ilçelerinde görev yaptıktan sonra İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir okula tayin oldu. 3 evlilikten 5 çocuğu olan Uysal, umumi tuvalette çalışan hemşehrisi Süleyman Bayındır ile tanıştı. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlayan ikili arasında sorunlar başladı. Çift sık sık tartışırken, Şerife Uysal, Süleyman Bayındır'dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İddiaya göre işinden ayrılıp, Manisa'ya yerleşen Bayındır, olay günü Ödemiş'e gelerek, Uysal ile görüşmek istedi. Çift, Havuzlu Park'taki bir kafeteryada buluştu. Ancak çıkan tartışmada Bayındır, yanında getirdiği namlusu kesik av tüfeğini Uysal'a doğrulttu. Uysal, "Korkmuyorum senden, vur" diye bağırırken, Bayındır defalarca tetiğe dokundu ancak tüfek ateş almadı. Son defa tetiğe dokunduğunda ise tüfekten çıkan saçmalar, Uysal'ın başına isabet etti. Şerife Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Süleyman Bayındır ise Manisa Garı'nda gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda Uysal'ı öldürmek değil korkutmak istediğini ileri süren Bayındır, tutuklandı.

YARGITAY KARARI BOZDU

'Tasarlayarak öldürme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutulu yargılanan Bayındır, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz edilen kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olmamasından dolayı usülden bozdu.

'KİM YANINDA AV TÜFEĞİYLE GEZER'

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame hazırlandığını ancak 'Kasten öldürme' suçundan ceza verildiğini söyledi. Melli, sanığın olayı tasarladığını, bunun delilinin de kafeteryaya tüfek ile gelmesi olduğunu ifade ederek, "Kim yanında av tüfeğiyle gezer" dedi. Avukat Melli, sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise, ilk kararını tekrar ederek Bayındır'ı yeniden 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Avukat Melli, kararı temyiz edeceklerini ifade etti.

(DHA)

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