28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:59:53
Kenevir tarlasına tüfekli tuzak
Sakarya’nın Erenler ilçesinde, jandarma narkotik timleri, K.T’ye ait araziye N.Ç’nin kenevir ektiğini tespit etti.
Savcılıktan alınan izin sonrası söz konusu alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kenevir ekili alana giriş patikası üzerinde iple tuzaklanmış atışa hazır vaziyette av tüfeği ve kurulu vaziyette kurt kapanı olduğunu fark etti. Tuzakları kaldıran ekipler, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan N.Ç. jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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