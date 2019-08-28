Kenevir tarlasına tüfekli tuzak

Savcılıktan alınan izin sonrası söz konusu alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kenevir ekili alana giriş patikası üzerinde iple tuzaklanmış atışa hazır vaziyette av tüfeği ve kurulu vaziyette kurt kapanı olduğunu fark etti. Tuzakları kaldıran ekipler, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan N.Ç. jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.