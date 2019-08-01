'Kendimi de beni de öldürürüm' demişti öldürüldü

  • Bist 100
    101955
  • Dolar
    5,5760
  • Euro
    6,1631
  • Altın
    251,3590
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı
Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü! Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü!
Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu! Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu!
Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı
Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri!
ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu
James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da
Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da
Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı
Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması
Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu
Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş! Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş!
'Organize suçlara' 35 bin operasyon 'Organize suçlara' 35 bin operasyon
THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!
Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi
Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi
BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri
Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor
Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı
Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:07:05 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:39:44

'Kendimi de beni de öldürürüm' demişti öldürüldü

Kayseri'de öldürülen 27 yaşındaki Gülay Şimşek’in 13 gün önce katil zanlısının videosunu çektiği ortaya çıktı. Gülay Şimşek videoda, "Tarih 18.07.2019 ve saat 20.00'de Ö.O.'dan şikayetçi olmuştum ve uzaklaştırma almıştım. Çünkü beni tehdit etmişti ve zor kullanmıştı. Kendimi de beni de öldürürüm diye tehdit etmişti. Kendisinin infazı olduğu için bu videoyu çekiyorum. Kendisi de bir daha bana yaklaşmayacağını söyledi ve annem de şahit." açıklamalarında bulunuyor

Kayseri’de 4 el ateş edilerek öldürülen 27 yaşındaki Gülay Şimşek’in, 13 gün önce kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikayetini geri çektiği ve katil zanlısı Ö.O. ile aralarında yaşananları delil olarak kayda aldığı ortaya çıktı.

Serçeönü mahallesi Ahmet Paşa caddesinde 27 yaşındaki Gülay Şimşek, 4 el ateş edilerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gülay Şimşek'in katil zanlısı Ö.O.'nun videosunu çektiği ve bir daha kendisine yaklaşmayacağı konusunda söz aldığı ortaya çıktı.

"BİR DAHA BANA YAKLAŞMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

18 Haziran saat 20.00'da çekilen videoda Gülay Şimşek, katil zanlısı Ö.O. ile birlikte Mimarsinan Parkı'nda buluştuğu videosunda annesini de konuşmalarda şahit olarak çekti. Gülay Şimşek videoda, "Tarih 18.07.2019 ve saat 20.00'de Ö.O.'dan şikayetçi olmuştum ve uzaklaştırma almıştım. Çünkü beni tehdit etmişti ve zor kullanmıştı. Kendimi de beni de öldürürüm diye tehdit etmişti. Kendisinin infazı olduğu için bu videoyu çekiyorum. Kendisi de bir daha bana yaklaşmayacağını söyledi ve annem de şahit. Bir daha sana yaklaşmayacağım ve seninle hiç bir bağlantım olmayacak dediği için bu videoyu çekiyorum ve kendisinden duymak istiyorum" diye konuşuyor ve katil zanlısı Ö.O. da "Doğru söylüyorsun" diyerek konuşulanları onaylıyor.

"BANA ZARAR VEMEYECEĞİNE DAİR SÖZ ALDIM"

Gülay Şimşek, "Bu video sadece delil niteliğindedir ve sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır. Onun haricinde ben şimdi şikayetimi geri alacağım. Bir daha da görüşmeyeceğiz ve kendisinden söz aldım. Bana zarar vermeyeceğine, kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Saat 20.10 ve birazdan karakola giderek ifademi geri alacağım. Ö.O. sen de kayıt ettiğimi biliyorsun, ben de Gülay Şimşek" diyerek kaydı kesiyor.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece yaptıkları çalışma ile katil zanlısı Ö.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

AVM'de minik çocuğa korkunç tekme kamerada
Faiz lobisini kızdıracak bir açıklama da o bankadan geldi!
Katilinin videosunu çekti: 'Kendimi de beni de öldürürüm' demişti...
Erdoğan: TSK en büyük teminatımızdır!
Polisten geri dönüşüm dersi: Attığı buzdolabını tepeye taşıttılar
Görüşmenin perde arkası... Erdoğan neden Bahçeli'nin evine gitti?
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
Planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Mahkemeden flaş karar... Bu notu yazdıktan sonra otelde yakalandı!
Suudi memurdan Türk hacı adaylarına büyük jest
Teröristler birbirine girdi: Kolaysa gel kendin yap!
Deniz Türüç, Fenerbahçe ile el sıkıştı
Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
ABD ateşle oynuyor! Türkiye olmazsa büyük felaket ve kaos kapıda!
CHP'li başkan hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede
İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Besle kargayı oysun gözünü! Suriye'de bir ilk oldu
Doğu Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya hazırlanıyorlar
Aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ