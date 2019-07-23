23 Temmuz 2019 Salı 19:15:19 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 19:16:09
Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
- Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
- Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
- Tuvalette yaşayan zihinsel engelli yaşlı adamın videosu sosyal medyaya düşünce sıcak yuvaya kavuştu
- İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp, kesenler her yerde aranıyor