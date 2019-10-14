Kemer ihmalinin bedeli 3 can

Korkunç kaza, saat 07.00 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi Samat mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rafet Özer yönetimindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çalılık alana girerek taklalar attı. Kazada, sürücü Rafet Özer'le eşi Naime ve oğlu Abdulkadir Özer yaşamını yitirdi.

İNCELEME YAPILDI

Sürücünün kızı Betül Özer ve ablası Fehime Karakoç ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer çiftiyle oğulları Abdülkadir'in cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazada yakınlarını kaybeden yaşlı adam, hurdaya dönen otomobil başında gözyaşı döktü.

Sesli ikaz sistemini yanıltmak için emniyet kemerini arkadan bağlayan sürücü ve yolcular araçtan fırladı.

'BU HATAYA DÜŞMEYİN' UYARISI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin hurdaya dönen araçta yaptıkları kontrolde, emniyet kemerlerinin 'uyarı sesi' çıkarmaması için sabitlenmiş olduğu, bu nedenle yolcuların araçtan fırladığı belirlendi. Yetkililer, can kayıplarının en aza indirilmesi için sürücüleri ve yolcuları, emniyet kemerlerini takarak yolculuk etmeleri konusunda uyardı.