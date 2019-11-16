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16 Kasım 2019 Cumartesi 09:43:57 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 10:09:53

Kemalist kavga

Mustafa Kemal'e benzeyen bazı kişilerin para karşılığı bayram kutlamalarına, etkinliklere hatta düğünlere katılması tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bu durum Mustafa Kemal'in hatırasına saygısızlık olarak nitelendiriliyor. Aralarında En çok ben benziyorum kavgası olan bu kişiler ise,"Biz Ata’yı yeni nesillere anlatıyoruz" diyerek kendilerini savunuyor.

Atatürk’ü istismar etmekle suçlanan kişilerin başında Göksal Kaya geliyor. Kendisine “Paşam” diyen insanlara elini öptürüp fotoğraf çektiren, frak giyerek gezen Göksal Kaya kendini şöyle savunuyor:

“Halkta bir Atatürk özlemi var ve beni görünce de bunu yansıtıyorlar. Ben tiyatro sanatçısıyım. Etkinliklerden para almamdan daha doğal ne olabilir? Suiistimal ettiğim yok”

MAKYAJLA BENZETİYORLAR 

Bursa’da yaşayan emekli milli eğitim müfettişi Nejdet Bardak da “Bunun giderleri var, yüksek fiyat talep etmiyorum. Göksal Kaya’dan ise çok rahatsız oluyorum.

Bu adam cidden kendisini paşa zannediyor” diye konuşuyor. İzmir Tire’den şoför Ayhan Ayber ise “Ben para almıyorum. Üstelik Atatürk’e en çok ben benziyorum. Onlar makyajla benziyor” iddiasında bulunuyor.

"SARILIP AĞLIYORLAR"

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi udi Ali Ayhan, “yolda görünce boynuma sarılıp ağlıyorlar. Hiçbirimiz Atatürk gibi olamayız” diyor. İzmir’den elektrikçi Mesut Yontan da, “Bu benzerlikten tek kuruş elde etmedim. Halkın ilgisi güzel ama Atatürk’e kimse benzeyemez. Bu benzerliğin suiistimal edilmesine karşıyım” diye konuşuyor.

Atatürk benzerliğinin maddi karşılığı, etkinliğe göre 1000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor. Son günlerde bazı belediye başkanları bu isimlere prim vermeme kararı aldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ise “Bir filmde, tiyatroda Atatürk’ü canlandırmalarına sözümüz yok. Ama Atatürk’ü ticari malzeme yapmalarına izin vermeyiz” diyor.

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