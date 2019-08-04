CHP'den halka dev hizmet! Yine heykel diktiler

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, heykel açılışında yaptığı konuşmada, sadece ülkenin insanlarının değil, dünyanın bütün demokratlarının ve aydınlarının da Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, heykeli yaptıran Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür etti. Açılış törenine, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açılış programının ardından belediye başkanı Demir'i ziyaret etti.

KABUS GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Öte yandan heykel açılışlarına start veren CHP'li Belediyelerin bu tutumunu gören kamuoyu, "Geçmiş dönemlerdeki CHP iktidarının yaşattığı heykel kabusu geri mi dönüyor?" sorunusu sordu.

(AA)