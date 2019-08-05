Kediler dünyaya Anadolu'dan yayılmış

GEMİLERLE AVRUPA'YA TAŞINDI

Bugünkü Türk topraklarından yayıldığı düşünülen minik dostlar, ilk kez çiftçilerin kemirgen hayvanlarla mücadelesinde kullanıldı. Tarım devriminden nasibini alan kediler, M.Ö. 2500’de insanlar aracılığıyla Bulgaristan, Romanya ve Mısır’a ulaştı. Daha sonra Romalılar ve Vikingler haşereyle mücadele amaçlı gemilerle kendi ülkelerine taşıdı. Ardından tüm Afrika, Avrupa ve Asya’ya yayıldı.