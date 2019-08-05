05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:04:09
Kediler dünyaya Anadolu'dan yayılmış
Bilim insanları tarafından yapılan DNA analizlerine göre, dünyada Antarktika hariç, tüm kıtalarda görülebilen kedilerin anavatanı Türkiye çıktı.
GEMİLERLE AVRUPA'YA TAŞINDI
Bugünkü Türk topraklarından yayıldığı düşünülen minik dostlar, ilk kez çiftçilerin kemirgen hayvanlarla mücadelesinde kullanıldı. Tarım devriminden nasibini alan kediler, M.Ö. 2500’de insanlar aracılığıyla Bulgaristan, Romanya ve Mısır’a ulaştı. Daha sonra Romalılar ve Vikingler haşereyle mücadele amaçlı gemilerle kendi ülkelerine taşıdı. Ardından tüm Afrika, Avrupa ve Asya’ya yayıldı.
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