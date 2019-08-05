05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:33:22 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34:10
Kediler Dünya’ya Türkiye’den yayılmış!
Dünyada Antarktika hariç tüm kıtalarda görülen kedilerin 10 bin yıl önce Türkiye’den yayıldığı düşünülüyor.
Dünyada tarım devriminden kediler de nasibini aldı ve M.Ö. 2500’de Kıbrıs’a ulaştı. Birkaç yüzyıl içinde de insanlar aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya’ya geçen kediler, daha sonra da Mısır’a yayıldı. Mısır kedilerini Romalılar ve Vikingler haşereyle mücadele amaçlı gemileriyle kendi ülkelerine taşıdı. Kediler buradan da tüm Afrika, Avrupa ve Asya’ya yayıldı.
(Star Gazete)
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