Keçiören'de Irak'tan gelen iki kişide korona şüphesi kısa süreli panik yaşattı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Laleli Sokak'ta Irak uyruklu iki kişiyi ihbar eden vatandaş mahalleliye korona paniği yaşattı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ve sağlık görevlileri isimleri öğrenilemeyen iki kişi üzerinde inceleme yaptı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan taramada iki kişide korona virüs bulgusu bulunmadığı ortaya çıktı. Polis ve sağlık görevlileri gerekli tutanağı oluşturduktan sonra olay yerinden ayırdı. Mahalleli ise rahat bir nefes aldı.

AA