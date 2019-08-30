Kazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen’in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu’nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan (11) ağır yaralandı.

Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

İHA