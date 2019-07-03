Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi

Kara Harp Okulu öğrencisi Özsezer, 1976 yılında İzmir'de yaz eğitim kampında el bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Özsezer'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesi Memduhiye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Okuldaki arkadaşları ve ailesi, bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurarak, Özsezer'e şehitlik unvanı verilmesi talebinde bulundu.

Talep üzerine 43 yıl sonra Özsezer'in şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.

Şehidin ablası emekli öğretmen Gülseren Özsezer, askeri okulda eğitim sırasında yaşamını yitiren kardeşinin nüfus kayıtlarında şehit olarak geçmesine rağmen askeri kayıtlarda böyle görünmediğini söyledi.

O dönem birlikte eğitim aldığı arkadaşlarının da uğraşlarıyla bu yıl yeniden başvuru yaptıklarını belirten Özsezer, "Kardeşim resmi olarak şehit sayıldı ve şehadet belgesi tarafımıza gönderildi. Mezarı da yapıldı. Şimdi mezarın çevre düzenlemesi Havza Belediyesi tarafından yapılmakta. Bu, benim ve ailem için onur verici." dedi.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat da Cezmi Özsezer için ileri bir tarihte askeri tören düzenleneceğini dile getirerek, törene şehidin okuldaki arkadaşlarının da katılacağını kaydetti.

AA