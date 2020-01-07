07 Ocak 2020 Salı 14:17:19 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 14:18:22
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Malatya karayolu üzeri ilçeye bağlı Olukkaya mevkinde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere nakletmeye başladı.
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
- Berfin'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşının cezası belli oldu
- Fırtına ve yağış nedeniyle, Esenyurt'ta yolda çökme meydana geldi
- Batman Otogarı'ndaki kan davası cinayetini baba Nurettin Ketir'in azmettirdiği ortaya çıktı
- İstanbul'da üzerlerine çatı düşen iki adam ölümden son anda kurtuldu