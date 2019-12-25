25 Aralık 2019 Çarşamba 07:33:33 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 07:34:20
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
(AA)
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