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25 Aralık 2019 Çarşamba 07:33:33 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 07:34:20

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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