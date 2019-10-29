29 Ekim 2019 Salı 18:28:27 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 18:30:35
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
Kayseri'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Develi ilçesi çevre yolunda Yunus B'nin kullandığı 06 BB 4405 plakalı tır ile Mehmet S. yönetimindeki 38 TS 485 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
(AA)
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