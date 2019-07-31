Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrılan Gülay Şimşek (27), eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Ö.O. (36) ile karşılaştı.

Bir süre konuşan ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.O, yanında bulunan tabancayla Gülay Şimşek'e ateş etti.

Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Ö.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA