  • Bist 100
    113671
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6483
  • Altın
    289,3110
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü
Başkan Erdoğan: 60 yıllık hayal gerçek oldu Başkan Erdoğan: 60 yıllık hayal gerçek oldu
Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alacak Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alacak
Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı
Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Devrim mühendislerine saygıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Devrim mühendislerine saygıyla
ABD ve müttefiki Suudi Arabistan'a gözdağı: İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat ABD ve müttefiki Suudi Arabistan'a gözdağı: İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir?
Fırkateynlerimiz Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimini icra etti Fırkateynlerimiz Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimini icra etti
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok
Kayseri'de ikizlere hamile kalan Leyla, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi Kayseri'de ikizlere hamile kalan Leyla, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi
Başkan Erdoğan Cuma namazını Gebze'de eda etti Başkan Erdoğan Cuma namazını Gebze'de eda etti
Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama
Yerli otomobil resimleri haberimizde! Yerli otomobil canlı yayın izleme linki Yerli otomobil resimleri haberimizde! Yerli otomobil canlı yayın izleme linki
Avcılar'da bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildi Avcılar'da bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildi
Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 2019/7 atananlar ne yapacak? Sağlık Bakanlığı yerleşme sonrası ne yapılması gerekli? Sağlık Bakanlığı 2019/7 atananlar ne yapacak? Sağlık Bakanlığı yerleşme sonrası ne yapılması gerekli?
Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti
TFF resmen açıkladı! VAR kayıtları kulüplerle paylaşılacak mı? TFF resmen açıkladı! VAR kayıtları kulüplerle paylaşılacak mı?
Ebe atama sonuçları 2019 açıklandı! 2019/7 Ebe alım sonuçları sorgulama ekranı Ebe atama sonuçları 2019 açıklandı! 2019/7 Ebe alım sonuçları sorgulama ekranı
Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı
Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar
İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Aralık 2019 Cuma 14:54:48 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 15:03:51

Kayseri'de ikizlere hamile kalan Leyla, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi

Kayseri'de tüp bebek tedavisi gördükten sonra biri kız diğeri erkek ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi

Leyla Ercan, 3 yıl önce fabrikada işçi olan Onur Ercan (31) ile evlendi. Çift, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden çiftin tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlandı. Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri'deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

"KİMİNLE KONUŞTUYSAK BİR AÇIKLAMA ALAMADIK"

DHA'nın haberine göre, İkiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, "Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. 'Bizim gözetimimiz altında olsun' dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz 'tansiyon' diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35'inci haftasında biz öyle bir risk karşısında 'bebekleri alın' diyebilirdik. Maalesef alınmadı" dedi.

'KİMSE EŞİNDEN VE ÇOCUĞUNDAN OLMASIN'

Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın" ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ