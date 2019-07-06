Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 22.40 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı ile Mehmet Baydur Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 ZK 057 plakalı otomobil ile 38 ABG 509 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Şehir Hastanesi'nde tedaviye Okan Yılmaz (23) ve Ceyhun Öner (24) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.