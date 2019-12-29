Kayseri'de epilepsi hastası adam babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı

Olay, öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Öncüler Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Epilepsi hastası olan Adem Arslan, bilinmeyen nedenle babası Niyazi Arslan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Arslan, babasını döverek, evden dışarı çıkardı. Arslan, daha sonra anne ve babası ile yaşadığı evin camlarını sandalyeyle kırdı. Salonda yangın çıkaran Arslan, kendisini yatak odasına kilitledi. Alevleri gören komşular, itfaiyeye haber verdi.

EVDE YANGIN ÇIKARDI, KENDİSİNİ YATAK ODASINA KİLİTLEDİ

DHA'da yer alan habere göre, itfaiye ekipleri gelene kadar bina sakinleri, bahçede bulunan hortum ve yangın tüpü ile kırık camdan yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen polis ekipleri de balyoz ve levye ile evin çelik kapısını kırarak, içeri girdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Adem Arslan, polis ekiplerince yatak odasının kapısı kurtarılarak, içeriden baygın kurtarıldı. Sağlık görevlileri, Arslan'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Oğlu tarafından dövülen ve kulağından yaralanan Niyazi Arslan'a ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Öte yandan Adem Arslan'ın, 2 gün önce de yine babasını dövdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.