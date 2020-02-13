13 Şubat 2020 Perşembe 08:11:40 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 08:12:28
Kayseri'de eğitime kar engeli
Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Felahiye, Bünyan, Akkışla, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de eğitime bir gün ara berildiği duyurulmuştu.
(İHA)
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