Kayseri'de boğularak öldürülen Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra çözüldü

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki otelde müdür olarak görev yapan Albert Patrick Etaubleau, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu. Etaubleau'nun cesedi, yaklaşık 1,5 ay sonra Kayseri'nin Develi ilçesi Sindehöyük Mahallesi Bozburun mevkiinde bulundu. Yapılan incelemede Etaubleau'nun, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ancak Etaubleau'nun ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.

17 yıl sonra Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, dosyayı yeniden açtı. Yapılan araştırmalarda Etaubleau'nun, en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Çalışma kapsamında 7 kişi şüpheli olarak belirlendi. Bunlarda 5'i gözaltına alındı. 3 kişi, polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.A. mahkemece tutuklandı, H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka suçtan cezaevinde bulunan H.D. ve B.T. hakkında da Etaubleau´nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)