Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, evinin yanında bulunan ahırında kazı yapan şüpheli A.K'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelinin kazıda kullandığı belirlenen delici matkap, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.
Kazıyla ahırının alt kısmını adeta yer altı şehrine çeviren A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
(AA)
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