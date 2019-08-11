11 Ağustos 2019 Pazar 11:17:25 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:23:54
Kayseri'de acemi kasaplar hastanelik oldu
Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesen kişilerden bazıları, kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen yaralılara, acil serviste müdahale edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
(DHA)
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