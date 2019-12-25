25 Aralık 2019 Çarşamba 08:41:57 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 08:42:30
Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
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