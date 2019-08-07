Kayseri Yahyalı'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Soner Ö. idaresindeki 38 D 4984 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yuları Mahallesi'nde Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 18 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
(AA)
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