Kayseri Belediyesi'nden alkışlanacak hamle... Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Büyükkılıç, zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.

Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek, belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.