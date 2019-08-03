Kaynaşlı Gişeleri yeniden hizmete açıldı

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyol bağlantısında bir süredir çok yönlü yürütülen çalışmaların sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"D-100/11 devlet kara yolu 33 500 Kaynaşlı Otoyol Bağlantı Kavşağında köprü çalışmaları nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğünce 15 Mart 2019 tarihinde başlatılan yapım çalışmaları 2 Ağustos 2019 günü bitirilmiş olup, saat 21.00 itibarıyla D-100 kara yolu Kaynaşlı Otoyol Gişeleri giriş-çıkış bağlantıları vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır."

(AA)