15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 01:17:12
Kaynar su silah sayıldı
Hatay'da bir kişi, tartıştığı kardeşini üzerine kaynar su dökerek yaraladı.
Kardeşinin şikâyeti üzerine açılan davada, şahıs, Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesi sonucu davayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, olayda kullanılan kaynar suyun, silah olduğuna hükmetti. Yaralamanın silahla gerçekleştirildiği belirtilerek, sanığa verilen cezada artırım yapılmasına karar verdi.
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