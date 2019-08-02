02 Ağustos 2019 Cuma 15:29:20 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:37:53
Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Kaynak Holding’in kurucularından Kemal Başkaya da gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında bir isim ise dikkat çekti. Uzun zamandır aranan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
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