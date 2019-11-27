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27 Kasım 2019 Çarşamba 11:08:55 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:12:46

Kayıp Zehra'nın annesi: Kızımın mezarını bari bileyim

Isparta'da 2 yıl önce kaybolan kızı Zehra Çaycı'nın (23) izini arayan anne Keziban Çaycı (48), "Kimse hiçbir şey demiyor. Bu belirsizlik beni mahvediyor. Kızıma ne oldu? Başına ne geldi? Öldürdülerse neden öldürdüler? Cenazesi nerede? Bunu kim yaptıysa çıksın, 'şuraya gömdüm' desin. Kızımın mezarını bileyim bari" dedi.

Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, aynı iş yerinde çalışan Korhan Taştekin ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Isparta merkeze bağlı Büyük Gökçeli Köyü'nde oturan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, 2 yılı aşkın süredir haber alamadığı kızının öldürüldüğünü tahmin ettiğini söyledi. "Bunu kim yaptıysa çıksın, 'şuraya gömdüm' desin. Kızımın mezarını bari bileyim" diyerek, gözyaşı döken anne Çaycı, "Her gün kızım kime ne yaptı, neden öldürdüler diye düşünmekten yoruldum" şeklinde konuştu.

10 AĞUSTOS 2017'DEN BU YANA HABER YOK

Eşi ve diğer kızını, 2016 yılında 26 gün arayla toprağa verdikten sonra eşinden ayrılan kızı Zehra ve 2 torunuyla köylünün yardımıyla alınan evde yaşamını sürdürdüklerini anlatan Keziban Çaycı, "Kızım il merkezindeki bir iplik fabrikasında iş buldu. Bir apart kiralayıp, orada yaşamaya başladı. İzin gününde köye gelip, çocuklarıyla vakit geçiriyordu. 10 Ağustos 2017'ye kadar her gün görüşüyorduk. Kızımın kaybolmasından 2 gün sonra köye 2 kişi geldi. 'Kızın evli bir erkekle beraber ortadan kayboldu, yerini biliyorsan bize söyle' dediler. Ben de yerini bilmediğimi söyledim. Sonradan öğrendim. Köye gelenler Korhan Taştekin'in ayrıldığı eşinin babası ve yakınıydı. Bu olayın ardından yakınlarıma ve emniyete kızımın kayıp olduğunu duyurdum. Günlerce aradık ama izine rastlayamadık" diye konuştu.

EN SON BESİHANEYE GİTMİŞLER

Kızının iş yerinde çalışan Korhan Taştekin ile arkadaş olduğunu öğrendiğini belirten Keziban Çaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay günü kızım iş çıkışı yanına o zaman 6 yaşında olan oğlu Yiğit'i de alarak Yazısöğüt köyünde Ali Aydıner'in babasına ait besihaneye gitmiş. Birlikte yemek yiyip, alkol almışlar. Hatta kızım bunu videoya almış. Ancak videoda ne bir ses ne de başkasına ait görüntü var. Sonra çocuğu Çünür Mahallesi'nde bulunan babaannesine bırakıp, geri dönmüş. Sonrasını kimse bilmiyor."

KIYMA MAKİNELERİ SABAHA KADAR ÇALIŞMIŞ

Keziban Çaycı, kızı ve Korhan Taştekin'in öldürüldükten sonra cesetlerinin yok edildiğini iddia etti. Olayın olduğu gece besihanede sabaha kadar kıyma makinelerinin çalıştığı yönünde iddialar olduğunu belirten anne, "Bu konuda çok söylenti var. Televizyon kanallarına çıktığım zaman bu iddialar ortaya atıldı. Ali Aydıner bu çocuklara ne olduğunu biliyor ancak konuşmuyor" dedi.

'EN AZINDAN KIZIMIN KABRİNİ BULSUNLAR'

Ali Aydıner'in olayla ilgili tutuklandığını belirten Keziban Çaycı, "Şimdi bu adam tutuklu, orada öyle rahatça yatıyor ve konuşmuyor. Ortada ceset olmayınca ne olacak, iki gün sonra çıkacak. Yavrumun cenazesi nereye gömüldü? Mezarı nerede? Öğrenmek istiyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere herkese sesleniyorum. Bana bu konuda ne olur yardımcı olsunlar. En azından kızımın kabrini bulsunlar" diye konuştu.

'KİMSE HİÇBİR ŞEY SÖYLEMİYOR'

Kızını kaybolduğu günden bu yana sürekli aradığını, bir haber alma umuduyla her kapıyı çaldığını anlatan Keziban Çaycı, "Kimse hiçbir şey demiyor. Bu belirsizlik beni mahvediyor. Kızıma ne oldu? Başına ne geldi? Öldürdülerse neden öldürdüler? Cenazesi nerede? Ben bu soruların yanıtını bekliyorum" dedi.

ODASINA HİÇ DOKUNMADI

Keziban Çaycı, kızının odasına ise hiç dokunmadı. Odanın her yerinde kızı ve torunlarının fotoğrafları bulunuyor. Çaycı, kızının kıyafetlerini alıp kokluyor, fotoğraflarını öpüyor.

'HİÇ UYKU UYUMUYOR'

Keziban Çaycı'nın yakın arkadaşı ve köylüsü Ayşe Caner de "Kızı kaybolduğu günden beri çok kötü durumda. Sabaha kadar uyumuyor. Televizyonlarda kayıplarla ilgili programları izliyormuş. Yemiyor, içmiyor" dedi. Zehra Çaycı'nın hayatta olduğuna dair bir iz olmadığını da belirten Caner, "Birisiyle kaçsaydı şu ana kadar mutlaka çocukları için arardı. Zehra oğlu Yiğit'e çok düşkündü. Görmeden duramazdı. Kızı Ayşe Nilay küçüktü ama Yiğit'e çok düşkündü, onu asla yanından ayırmazdı" diye konuştu.

Diğer yandan, Zehra Çaycı'nın kızı 3 yaşındaki Ayşe Nilay'ın Düzce'de oturan babasının,  8 yaşındaki oğlu Yiğit'in ise Isparta il merkezinde oturan babaannesinin yanında kaldığı belirtildi.

(DHA)

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