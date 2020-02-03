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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
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03 Şubat 2020 Pazartesi 21:04:16 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 21:27:07

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de bir ay önce kaybolan ve halen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta polise yaptığı kayıp başvurusu üzerine genç kızın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Doku'nun bulunması için kentte yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Çalışmalar kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapan ekipler, ayrıca kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında sürdürülen arama çalışmalarında, Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

GENÇ KIZIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta erkek arkadaşı ile Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde görüştükten sonra kara yolundan karşıya geçerek yolda bir süre yürüdükten sonra kaldırıma çıktığı, minibüs durağına geçtiği ve durak önünde araç beklerken telefonla görüşme yaptığı MOBESE kameralarına yansıdı.

Daha önce erkek arkadaşı ile kafe önünde görüştükten sonra yanından ayrılmasına ilişkin de görüntüleri ortaya çıkan genç kıza ait yeni görüntülerde Doku'nun telefonla bir süre telefonla görüştükten sonra şehir içi taşımacılık yapan bir minibüsü durdurup, binerek bölgeden ayrıldığı görülüyor.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup, savcılığa teslim etmişti.

Ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunmuştu.

AA

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