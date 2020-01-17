17 Ocak 2020 Cuma 20:23:26 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 20:25:44
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri
Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı.
Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Kayıp üniversite öğrencisine ait son görüntüler ortaya çıktı.
Elazığ yönünden gelen araç 12:24 te geçiyor kızın bulunduğu yere 12:25 civarı varıyor kızı orada görüyoruz 12:25 te kızın telefon sinyali kesiliyor.
AA
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