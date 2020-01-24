  • Bist 100
    122540
  • Dolar
    5,9383
  • Euro
    6,5691
  • Altın
    296,9480
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş
Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasının '24 Ocak’ paylaşımı yürek burktu Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasının '24 Ocak’ paylaşımı yürek burktu
Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm
Amazon'un kurucusunun telefonuna kendini yok eden yazılım yüklenmiş olabileceği iddiası Amazon'un kurucusunun telefonuna kendini yok eden yazılım yüklenmiş olabileceği iddiası
Yunus Akgün'e Belçika'dan talip Yunus Akgün'e Belçika'dan talip
Alman yıldızın talipleri artıyor Alman yıldızın talipleri artıyor
Fikret Orman: Neden geldiniz o zaman! Fikret Orman: Neden geldiniz o zaman!
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
Pence, Netanyahu ve Gantz'ın 'Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek üzere Washington'a gideceğini doğruladı Pence, Netanyahu ve Gantz'ın 'Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek üzere Washington'a gideceğini doğruladı
Kupada kura çekimi yarın Kupada kura çekimi yarın
Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Korkunç cinayette sır perdesi aralandı
Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı
ABD 'doğum turizmi' için vize vermeyecek ABD 'doğum turizmi' için vize vermeyecek
Barış Pınarı bölgesinde eğitim desteği Barış Pınarı bölgesinde eğitim desteği
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken
ABD Özel Temsilcisi Jeffrey: Irak'tan çekilme noktasında tek muhatabımız Irak hükümetidir ABD Özel Temsilcisi Jeffrey: Irak'tan çekilme noktasında tek muhatabımız Irak hükümetidir
ABD, İran'a yaptırım kararı! Tek tek açıklandı ABD, İran'a yaptırım kararı! Tek tek açıklandı
Fenerbahçe'den açıklama: Haklı taleplerimiz karşılanmamıştır Fenerbahçe'den açıklama: Haklı taleplerimiz karşılanmamıştır
Karla mücadele çalışmasında feci kaza! Muhtar hayatını kaybetti Karla mücadele çalışmasında feci kaza! Muhtar hayatını kaybetti
Rusya Devlet Başkanı Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız Rusya Devlet Başkanı Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız
Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı
Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ocak 2020 Cuma 00:43:28 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 00:45:33

Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasının '24 Ocak’ paylaşımı yürek burktu

Antalya’nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak’taki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın (20) babası ve annesi, sosyal medyadan yaptıkları Gelmesin 24 Ocak’ paylaşımıyla yürek burktu.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Tam 1 yıldır Kader Buse Acar’ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı.

Kader Buse Acar’ın acılı babası Ahmet Acar ile annesi Ayla Acar ise 365 gün boyunca kızlarından gelecek bir haberi bekledi. Zaman zaman kızlarına olan özlemleri ve yaşadıkları acıyı sosyal medyadan paylaşan acılı anne ve babanın son paylaşımı ise yine yürekleri dağladı. Kızlarının kaybolduğu gün olan 24 Ocak’ın gelmesini istemeyen anne ve baba, paylaşımlarında, “Gelmesin 24 Ocak. Saat 14.26.33 saniye” ifadelerine yer verirken, aralarında Kader Buse’nin bebeklik ve çocukluk hallerinin de bulunduğu çok sayıda fotoğrafı yayınladı.

Ahmet ve Ayla Acar çiftinin kızlarını arama çalışmalarında çekilmiş bazı görüntüler ve Kader Buse için hazırlanmış bazı videolara da yer verdiği paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Diğer yandan Kader Buse Acar için yarın öğle vakti ailesi tarafından mevlit okutulacağı belirtildi.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ