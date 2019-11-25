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25 Kasım 2019 Pazartesi 17:09:22 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:11:23

Kayıp iş insanı çaya devrilen otomobilde ölü bulundu

Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. Yıldız'ın son olarak arkadaşını arayarak, Beni buradan kurtar dediği öğrenildi.

Karabük’te demir ve çelik üreten bir işyerinin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, dün saat 16.00 sıralarında Kastamonu’nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük’e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

ÇAYA DEVRİLEN OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Yıldız’ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız’ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi.

Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız’ın otomobili saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız’ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız’ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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