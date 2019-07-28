Kayıp inşaat ustası, tarihi hamamda asılı bulundu
KARABÜKün Safranbolu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan inşaat ustası İbrahim A. (49), son işinde fiyat teklifi için çalışma yaptığı restorasyonu yapılması planlanan tarihi Gavur Hamamında iple asılı bulundu.
Barış Mahallesi´nde oturan inşaat ustası İbrahim A., Cuma günü akşamı dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen İbrahim A., bulunamadı.
Yakınları, dün gece saatlerinde İbrahim A.´nın son işi olan fiyat teklifi hazırlamak üzere fizibilite raporu için çalışma yaptığı Atatürk Mahallesi Okul Sokak´taki restorasyonu yapılması planlanan tarihi Gavur Hamamı´na gitti. Yakınları, İbrahim A.'nın iple asılı cesedini buldu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, `mektup bırakmış mı?'diye sordu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evli ve 1 çocuk babası İbrahim A.'nın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip intihar ettiği üzerinde durulan İbrahim A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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