Kayıp değil maktulmüş

Olay, 3 gün önce Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. Abdurrahman Dal (21), sosyal medya hesabından, gönüllü müezzinlik yapan 55 yaşındaki babası Hamit Dal’ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından annesi Ayşe Dal’la polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu süre zarfında babasının fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek duvarlara asıp, yakınlarıyla birlikte babasını aradı.

ÇUVALLA ÇIKARDILAR

Kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp Dal’ı bulmak için harekete geçti. Polis, evin bulunduğu sokağın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Dal’ın kaybolduğu gün, oğlu Abdurrahman Dal’ın yanındaki bir kişiyle evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediği tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunda, cinayeti itiraf ederek babasını, annesine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle evde öldürdüğünü, cesedi de Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine dün sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, Hamit Dal’ın cesedini buldu. Ceset otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Öte yandan Dal’ın eşinin de gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü öğrenildi.