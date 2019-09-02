'Kayı Boyu Göç Yürüyüşü' Domaniç'ten başladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana"'nın Çarşamba köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yürüyüşü gerçekleştirecek gruba Bilecik Valiliğine ulaştırılmak üzere Kayı Boyu sancağını ve Domaniç toprağını teslim etti.

BİDOS Başkanı Feridun Aynur, burada yaptığı açıklamada, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında 30 kişilik grupla başlattıkları yürüyüşün Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde son bulacağını söyledi.

Yürüyüşün 6 gün 5 gece süreceğini aktaran Aynur, şöyle konuştu:

"Geçen sene ilkini yaptığımız 'Kayı Boyu Göç Yürüyüşü'nün ikincisini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Yazlıktan kışlağa giden ve 86 kilometre olan bu tarihi göç yolunun, Lidya ve Frigya yolu gibi Türkiye'ye kazandırılmasını istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde kültürel mirasımıza sahip çıkarak Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göçü 738. yılında da temsili olarak canlandırıyoruz."

Daha sonra yürüyüşü gerçekleştirecek grup, Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah üzerinden yola çıktı.

Çarşamba köyünden başlayan temsili göç yürüyüşü, 6 Eylül'de Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde son bulacak.

(AA)