Kaybolan 8 yaşındaki Arda'yı polis amcaları buldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mahallesinde 8 yaşındaki Arda okula gitmek için tek başına yola çıktı, kayboldu. Polisler ekip otosuyla okuluna götürdü.
Bursa'da Şehit Jandarma Komando Er Ramazan Okur Ortaokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki Arda Ş, okuluna gitmek için tek başına evden çıktı. Metroya binen ve Osmangazi istasyonunda inen küçük çocuk kaybolduğunu anladı. Osmangazi metro istasyonunda görevli güvenlik personeline kaybolduğunu söyleyen Arda, Güvenlik görevlileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Polisler kaybolan Arda'yı okuluna ekip otosuyla götürdü.
İHA
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